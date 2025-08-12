「超大国」米国の大統領による人事介入 8月1日、米雇用統計が発表され、特に過去分が大幅な下方修正となった。これを受けて、トランプ米大統領は「私に打撃を与えるための不正な行為」などの理由から責任者の解任を指示した。金融市場では「不当な政治的介入により、米経済指標の信認が低下する」という懸念から米ドル売り材料になった。 またこの日、FRB（米連邦準備制度理事会）理事の1人が辞任を発表、その後任をトランプ大統