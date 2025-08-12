エポック社は8月23日AM10:00より、「シルバニアファミリー キラキラくじ 〜ハッピースイーツ〜」(1回820円)をファミリーマートの一部店舗で順次発売する。また、全国のシルバニアファミリー関連施設でも、8月30日より発売する。「シルバニアファミリー キラキラくじ 〜ハッピースイーツ〜」(1回820円) ※画像はイメージ○今年のテーマは「ハッピースイーツ」2025年のシルバニアファミリー キラキラくじのテーマは「ハッピースイー