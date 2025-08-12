アメリカのトランプ政権が管理権を奪還すると主張するパナマ運河をめぐり、アメリカと中国が11日、国連の安全保障理事会で非難の応酬を繰り広げました。パナマ運河をめぐってはトランプ大統領が中国の影響力を懸念してパナマに代わってアメリカが管理すべきだと主張し、周辺の港の運営権を持つ香港企業が売却の動きを見せるなど米中の対立が深まっています。こうした中、国連安保理の8月の議長国を務めているパナマは11日、海上の