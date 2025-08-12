アメリカ・テキサス州のスーパーの駐車場で32歳の男が銃を乱射し、3人が死亡しました。テキサス州オースティンのディスカウントスーパー「ターゲット」の駐車場で11日午後2時すぎ、男が銃を乱射し、3人が死亡しました。男は被害者の車を奪って逃走し、その車が事故で大破したため、別の車も強奪した後、現場から2キロあまり離れた住宅街で身柄を確保されました。男は32歳の白人で、精神的なトラブルを抱えていたということで、警察