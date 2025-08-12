スマートフォンでさまざまなサイトを見ている時に、画面の大部分を覆い尽くす広告や過激なバナーが表示されて困ったことがある人も多いはず。過剰な広告はサイトの可読性を大きく下げるだけでなく、通信量も圧迫してしまいます。通信量を節約するために公衆Wi-Fiを使うことも可能ですが、公衆Wi-Fiは誰もが接続できるが故に、セキュリティ面に不安が残ります。Android向けのアプリ「SafeSurf VPN」は広告やマルウェアをブロックし