TBS南後杏子アナウンサー（24）が12日放送の同局系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に生出演。浴衣姿でミニドラマのヒロイン役を演じ、SNSで反響が相次いだ。南後アナは、「恋が始まる一言選手権」とのタイトルで、お祭り帰りに男性から声をかけられる設定のミニドラマに登場。タレントやお笑い芸人が声をかける相手を演じた。おいでやす小田の「毎日祭りやで」という口説き文句にも、笑いをこらえながらつぶらな瞳で見つめ返