スターバックス コーヒー ジャパンは8月5日、「スターバックス リワード」の新機能としてGold会員が保有するStarを他の会員に送れる「Star Share（スターシェア）」サービスの提供を開始した。●大切な人に日頃の感謝や想いをStarと一緒にシェア今回、開始されたStar Shareは、大切な人に日頃の感謝や想いをStarとともにシェアできるスターバックス リワードの新機能。スターバックス リワードのGold会員は、たまったStarを他