◇第107回全国高校野球選手権第7日山梨学院―聖光学院（2025年8月12日甲子園）最速152キロを誇る山梨学院の1メートル92の大型右腕・菰田陽生投手（2年）が、山梨大会を通じて今夏初先発。6回まで最速は146キロながら無安打無失点と実力通りの投球を見せた。初回は先頭打者を味方の失策で出塁を許し、犠打で1死二塁の場面をつくられたが、3番・菊地政善（3年）、4番・竹内啓汰（3年）をいずれも遊ゴロに打ち取って先制点