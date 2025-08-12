5日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−ヤクルト』で解説を務めた大矢明彦氏が、巨人・岸田行倫について言及した。大矢氏は「すごく相手からするといやらしい5番打者ですね。長打もあるし、勝負強いしね」と岸田の打撃力を評価した。岸田は開幕直後、ソフトバンクからFAで加入した甲斐拓也がスタメン出場していたこともあり、ベンチを温める日々が多かったが、徐々に出場機会を増やし、バットでは打率.29