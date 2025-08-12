【ジャカルタ＝作田総輝、エルサレム＝福島利之】オーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相は１１日、９月の国連総会でパレスチナを国家として承認すると表明した。人道危機が深刻化しているパレスチナ自治区ガザへの攻撃を続けるイスラエルに圧力をかける狙いがある。アルバニージー氏は記者会見で、「（イスラエルとパレスチナが共存する）２国家解決がガザの紛争、苦難、飢餓に終止符を打つための最善策だ」と強調し