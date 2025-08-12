１２日の東京株式市場は買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比２７７円高の４万２０９８円と続伸。 前日の欧州株市場では独ＤＡＸや仏ＣＡＣ４０が利益確定の売りに押されたほか、米国株市場でもＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに下落した。ただ、東京市場では引き続き旺盛な個別株物色意欲を背景に日経平均株価は上値指向が強い。終値で７月２４日の年初来高値４万１８２６円の更新が目前だが、前日から外国