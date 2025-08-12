きのう（12日）、岡山県備前市三石の国道２号で、大型トラックと大型トレーラー正面衝突するなど車3台が絡む事故があり、大型トラックを運転していた36歳の男性が死亡しました。 【現場画像4枚】大破したトラックの運転席国道2号で大型トラックと乗用車など3台が絡む事故 きのう午後１時ごろ、備前市三石の国道２号で、「トラックとトラックの事故があって救急車をお願いします」と事故の関係者から１１９番通報