東亜建設工業がカイ気配スタートで９連騰、上げ足を一気に加速させる状況となっている。海洋土木大手で東南アジアなど海外展開にも注力している。足もとの業績は絶好調に推移しており、前週末８日取引終了後に発表した２６年３月期第１四半期（２５年４～６月）決算は営業利益が前年同期比３．７倍の５１億６８００万円と急拡大した。大型港湾工事が順調に推移したほか、陸上工事も収益に貢献した。一方で不採算工事