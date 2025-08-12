「胃がんの検査」というと、胃の中にカメラを挿入する内視鏡検査をイメージする方が多いでしょう。しかし、血液検査だけで胃がんの発症リスクを調べることができる検査があることをご存知でしょうか。今回は胃がんの早期発見に役立つ「ABC検診」について、みらいメディカルクリニック茗荷谷の松本先生に伺いました。 監修医師：松本 昌和（みらいメディカルクリニックグループ） 東海大学医学部医学科卒業、順天