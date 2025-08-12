「全国高校野球選手権・２回戦、聖光学院−山梨学院」（１２日、甲子園球場）山梨学院の先発で身長１９４センチの大型２年生右腕・菰田陽生が五回まで無安打投球を展開した。初回に先頭を三ゴロ失策で走者に出すなど、一、三、四回は失策や四球から走者を得点圏に背負った。しかし打たせて取る投球で後続を断ち、安打は許さなかった。菰田は最速１５２キロの来秋ドラフト候補。