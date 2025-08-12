浜田雅功展「空を横切る飛行雲」 ダウンタウン・浜田雅功が、初の個展を開く。浜田雅功展「空を横切る飛行雲」として10月19日から12月21日まで、東京・麻布台ヒルズ ギャラリーで開催される。過去にテレビ番組やメディアで取り上げられる度に大きな話題となった浜田のアートは、様々な芸能関係者やアーティスト、視聴者に大きな衝撃を与え続けてきた。お笑いのみならず、音楽、ファッション、俳優業など、これまで