大真空 [東証Ｐ] が8月12日朝(08:45)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は5.4億円の赤字(前年同期は8.3億円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.2％→0.7％に大幅悪化した。 株探ニュース