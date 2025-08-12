12日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年9月限は前週末清算値比245ポイント高の2万7480ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値2万7250.99ポイントに対しては229.01ポイント高。 株探ニュース