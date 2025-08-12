9人組グループ・Snow Manの向井康二がタイドラマ史上初の日本人主演を務めるボーイズラブ・ロマンスコメディードラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』（毎週月曜後11：30更新／Leminoにてディレクターズカット版が配信）において、ヒル（マーチ=チュターウット・パッタラガムポン）に過去イチ難題のミッション“ボスに交際を申し込む”が降りかかるEpisode6の情報が解禁された。【動画】ボスに交際を申し込む