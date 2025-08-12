マリオ・バロテッリが『La Gazzetta dello Sport』のインタビューで、自身の今までのキャリアについて語った。『MARCA』が伝えている。その中で、若き日に過ごしたバルセロナ下部組織での短い日々を「とても美しかった」と振り返った。ドス・サントス兄弟やチアゴ・アルカンタラ、ボージャン・クルキッチらと共にプレイし「技術だけを教わった。戦術はなし。あのチームは合法じゃないくらい強かった、15-0で勝っていた」と笑顔で回