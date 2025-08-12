マンチェスター・ユナイテッドのラスムス・ホイルンドが、ACミランへの移籍に前向きな姿勢を示していることが分かった。ミランはマッシミリアーノ・アッレグリ監督の復帰後、チーム再建を進めており、昨季8位で欧州大会出場権を逃した中、前線補強に動いている。『Manchester Evening News』が伝えている。ユナイテッドはホイルンドの評価額を約3000万ポンドとし、ミラン側はローン移籍を希望。ホイルンドは契約残り3年だが、クラ