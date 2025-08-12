◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１１日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、敵地・エンゼルス戦前にエンゼルス・菊池雄星投手と再会を果たし、ブルペン投球練習前に約３分間ほど談笑した。写真撮影に収まるなど、リラックスした様子を見せた。この日から敵地・エンゼルス３連戦。１戦目となるこの日は「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連