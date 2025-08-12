昨年2024年、デビュー35周年のアニバーサリーイヤーを駆け抜けた東京スカパラダイスオーケストラ。しかし、その活動はひと段落するどころか、彼らは今年2025年もスカパラ史上初の47都道府県ホールツアーに挑んだり、“戦うように一緒に音楽を作っていく”をコンセプトにした「VS.シリーズ」を3年ぶりに再始動させたりと、ひきつづきベテランらしからぬ攻めの活動を続けている。そんなスカパラが＜LuckyFes＞に初参戦。新旧の個性派