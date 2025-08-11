香港の8人組ガールズグループ・Lolly Talkが3日、お台場・青海周辺エリアで開催されている世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported by にしたんクリニック」のHEAT GAREGEに登場した。 2022年にデビューし、香港の主要音楽賞で数々の受賞歴を誇る彼女たちにとって、このステージが記念すべき日本初ライブ。内外からお台場に集まった多くログインして続きを読むThe post 【TIF2025】香港のLolly Talk、初の日