ラオス首都のビエンチャンにあるショッピングセンターに足を踏み入れると、セロリ、ブロッコリー、白菜、ジャガイモなどの野菜がずらりと並んでいます。ショッピングセンターのスーパーマーケット部門の責任者によると、これらの野菜の大部分は中国産で、中国・ラオス鉄道を経由して運ばれてきました。熱帯では栽培しにくく見た目のよい野菜は、ラオスの消費者やラオス在住の外国人に大人気です。今年上半期に中国・ラオス鉄道を経