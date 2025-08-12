肌も心も輝かせたいホリデーシーズンに、ぴったりの限定コレクションが登場します。SHIRORUの大人気炭酸濃密泡洗顔「クリスタルホイップ」シリーズから、ディズニーキャラクターとのコラボデザインが数量限定で発売。エルサ、シンデレラ、アリエルの3人のプリンセスが、それぞれの美しさを象徴するパッケージに。魔法のような泡と一緒に、ありのままの自分を愛せる洗顔タイムを手に入れてb