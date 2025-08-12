福岡管区気象台は12日午前5時52分、大雨と落雷及び突風に関する福岡県気象情報第23号を発表した。福岡県では、12日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意。［気象概況］対馬海峡にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定。12日は前線が対馬海峡に停滞し、前線上の低気圧が12日夜にかけて日本海を東へ進む見込み。このため、福岡県では12日昼前から昼過