『マダム・ジョーカー1』（名香智子/双葉社）第1回【全64回】この記事の画像を見るお金持ち、美人、かわいい子どもたち、未亡人、これらをすべてあわせもった女性――。それが月光寺蘭子。誰もがうらやむそのゴージャスぶりで、他人から受ける妬み、嫉みは数知れず。しかし、そんなものに負ける蘭子ではない。何をも恐れぬ性格で、次々と舞い込むトラブルを楽しく解決！ ゴージャス未亡人の蘭子がお金と権力で事件を解決する大ヒッ