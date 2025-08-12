東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値148.15高値148.25安値147.35 149.38ハイブレイク 148.82抵抗2 148.48抵抗1 147.92ピボット 147.58支持1 147.02支持2 146.68ローブレイク ユーロドル 終値1.1615高値1.1676安値1.1590 1.1750ハイブレイク 1.1713抵抗2 1.1664抵抗1 1.1627ピボット 1.1578支持1 1.1541支持2 1.1492ローブレイク