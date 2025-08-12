東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値172.07高値172.20安値171.55 172.98ハイブレイク 172.59抵抗2 172.33抵抗1 171.94ピボット 171.68支持1 171.29支持2 171.03ローブレイク ポンド円 終値198.99高値199.07安値198.13 200.27ハイブレイク 199.67抵抗2 199.33抵抗1 198.73ピボット 198.39支持1 197.79支持2 197.45ローブレイク