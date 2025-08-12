東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6513高値0.6529安値0.6501 0.6556ハイブレイク 0.6542抵抗2 0.6528抵抗1 0.6514ピボット 0.6500支持1 0.6486支持2 0.6472ローブレイク キーウィドル 終値0.5938高値0.5962安値0.5925 0.5995ハイブレイク 0.5979抵抗2 0.5958抵抗1 0.5942ピボット 0.5921支持1 0.5905支持2 0.5884