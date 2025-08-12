アメリカのトランプ大統領は11日、アメリカに輸入される金について関税をかけない考えを示しました。トランプ大統領は11日、「金には関税はかからない！」と自身のSNSに投稿し、アメリカに輸入される金に対し関税をかけない考えを示しました。ブルームバーグなどによりますと、アメリカ政府が先週、金地金を関税対象とする方針を示したことで、金市場は混乱していました。トランプ氏は金に関税をかけないと明言することで、市場を