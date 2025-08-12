義母からのひどい言葉に傷つけられる日々……。そんな経験、もしかしたらあなたにもあるかもしれませんね。同居しているからこそ逃げ場がなく、毎日心をすり減らしている女性は少なくないはず。今回は、そんなつらい状況をご近所さんがやっつけてくれた話をご紹介します。「本当に最悪な嫁よ」「私には同居している義母がいます。義母はご近所付き合いが大好きで、いつもみんなで井戸端会議をしています。それは良いことなのですが