・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６３．９６ドル（＋０．０８ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３４０４．７ドル（－８６．６ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３７６６．２セント（－７５．５セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５１５．００セント（＋０．５０セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝３８５．００