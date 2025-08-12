１１日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比２００．５２ドル安の４万３９７５．０９ドルと反落した。７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の公表を１２日に控え、様子見ムードが広がるなか、持ち高調整目的の売りが優勢となった。 キャタピラー＜CAT＞やボーイング＜BA＞が軟調推移。バーンズ・グループ＜B＞が売られ、ドール＜DOLE＞が大幅安となった。一方、スリーエム＜MMM＞