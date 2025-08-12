共感能力が欠如したサイコパスは、自分の利益しか考えず、他人がどうなろうと、何を感じようと気にもとめません（写真：bino／PIXTA）【写真で見る】職場を地獄にするサイコパスを見抜き、管理し、排除するためのガイド20人に1人の割合で存在すると言われるサイコパス。彼らはあなたを破滅に追いやり、職場を生き地獄に変える。サイコパスはこの世界をどのように見ており、あなたを含めた他人についてどのように考えているのだろう