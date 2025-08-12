◇第107回全国高校野球選手権第7日聖光学院―山梨学院（2025年8月12日甲子園）聖光学院の外野陣が初回から好守連発でスタンドを沸かせた。初回1死から山梨学院の2番・宮川真聖（3年）が右中間にはじき返した飛球を右翼・鈴木来夢（3年）が判断良くダッシュ。打球に飛び込み、ダイビングキャッチを見せた。続く3番・梅村団（3年）も中堅後方に大飛球を飛ばしたが、中堅・竹内啓汰（3年）が背走しながらフェンス手前で好