女優の片岡凜(21)が11日までに自身のインスタグラムを更新。電車の中でまさかの出来事に遭遇し、後悔していることを明かした。 【写真】久々のインスタ投稿でん猛反省？の片岡凜やっぱ可愛い♡ 片岡が電車を利用していると、「隣の学生がじっとスマホ見てて」と報告。気になって「横目で見たら私のインスタだった」とまさかのファンだったことを明かした。学生は隣が片岡だとは気付かなかっようだが、本人は「握手す