【MLB】カージナルス 3ー2 カブス（8月10日・日本時間11日／セントルイス）【映像】今永、あわや交錯に“呆然”→驚くも同僚を称えるカブスの今永昇太投手がカージナルス戦に先発出場。初回には味方が見せた守備時のハッスルプレーを讃える一幕があった。初回、先発マウンドに上がった今永は、先頭のウィン、2番ヘレラを打ち取り簡単に2アウトを奪った。続く3番コントレラスが放ったのは、ファーストへのゴロ。今永もベースカ