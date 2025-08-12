歌手ブリトニー・スピアーズの元夫ケヴィン・フェダーライン（４７）が、自身の人生を綴った回顧録『ＹｏｕＴｈｏｕｇｈｔＹｏｕＫｎｅｗ』を１０月２１日に新オーディオレーベル「Ｌｉｓｔｅｎｉｎ」から出版する予定だ。２００４年から２００７年までブリトニーと結婚していたケヴィンは、同書で名声の裏側や父親としての葛藤を率直に語るという。 【写真】元夫のケヴィン・フェダ