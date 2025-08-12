2010年、JALが会社更生法の適用を申請した。その再建を引き受けたのが、京セラ創業者の稲盛和夫さんだった。長年取材をしていたジャーナリストの井上裕さんは「当初は再建の申し出に二の足を踏んでいた。それでも引き受けたのには、様々な理由が挙げられる」という――。※本稿は、井上裕『稲盛和夫と二宮尊徳稀代の経営者は「努力の天才」から何を学んだか』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信社京セラ創業