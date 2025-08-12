スターラックス航空は、函館〜台北/桃園線を増便する。GDSデータなどから路線情報を提供しているAeroRoutesによると、2026年1月6日から火曜の運航を追加する。現在は月・水・金曜の週3往復を運航している。機材はビジネスクラス8席とエコノミークラス180席の計188席を配置した、エアバスA321neoを使用する。所要時間は函館発が4時間35分、台北/桃園発が3時間半。同路線は2024年2月に開設し、昨冬スケジュールでは週3往復を運航して