¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡×¤Î¥È¥·¡Ê49¡Ë¤¬¡¢9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²á¹ó¥í¥±¤ËÊ³Æ®¤·¤¿Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Ç·ÝÎò30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥¿¥«¥È¥·¡×¤ÎÈ¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼15ËÜ¡ª¥Ö¥ì¡¼¥¯¸å¤â¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ï¡È»Å»ö¤ÏÃÇ¤é¤Ê¤¤¡É¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥«¥È¥·¡¦¥¿¥«¤Ï¡ÖÃÇ¤Ã¤¿¤éÆóÅÙ¤È»Å»ö¤ÏÍè¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥±