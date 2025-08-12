鎌田大地のプレミアリーグ２年目がスタートした。所属するクリスタル・パレスは、８月９日に“サッカーの聖地”ウェンブリー・スタジアムで行なわれたコミュニティ・シールドでリバプールと対戦。「FA杯覇者のパレス」対「プレミアリーグ王者のリバプール」の一戦は２−２のスコアで決着がつかず、PK戦の末にパレスが勝利を収めた。シーズン開幕を告げるこの一戦で、鎌田は３−４−２−１のセントラルMFで先発した。15分に鮮