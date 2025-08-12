²ÆÌîºÚ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤¹¡×¤¬¹¥¤­¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£²Æ¤Î¤Ê¤¹¤Ï¼Â¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Î¡Ø´ÊÃ±¹â¸«¤¨¡ª¤¢¤ê¤´¤Ï¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¹¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô2ÉÊ¤òÇò°æ¤¢¤ê¤µ¤µ¤ó¡Ê@arigohan¡Ë¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥ó¥Á¥óÄ´Íý¤À¤±¤Çºî¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ç¥ÑÃÏ²¼µé¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È¸«¤¿ÌÜ¡ª¤³¤Î²Æ¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥ì¥·¤Ç¤¹¡£½ë¤¤µ¨Àá¤Ï²Ð¤ò»È¤ï¤º¥é¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Çò°æ¤¢¤ê¤µ¡Ê@arigohan¡Ë¤Ç¤¹¡£²Æ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê