謎に包まれたホラー映画『ウェポンズ（原題）』がアメリカで熱狂的な話題を巻き起こしている。 本作は2025年8月8日に米国で公開されるや、週末3日間でオープニング興行収入4,250万ドルを記録し、週末ランキングのNo.1に輝いた。海外興収は2,750万ドルで、現時点での世界累計興収は7,000万ドル。製作費は3,800万ドルなので、異例のスマッシュヒットである。 ﻿ 午前2時17分、とあるクラスの生徒全員が闇