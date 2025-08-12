旬を迎えた夏のピーマンは、肉厚で甘みが強く、風味も豊かに。もともと栄養豊富ですが、夏にはその栄養価も高くなる傾向があるそう。でもピーマンというと、主菜でも副菜でもほかの野菜と一緒に使うことが多く、いつも脇役になりがち。この夏はぜひ、ピーマンを主役級にたっぷり使ったレシピにもチャレンジしてみませんか？ピーマンがモリモリ食べられる絶品レシピ包丁いらず♪やみつき旨辛ピーマン出典：https://www.instagram.co