献花する広瀬すず、吉田羊、石川慶監督 （C）2025 A Pale View of Hills Film Partners 広瀬すず、吉田羊、そして、石川慶監督が11日、長崎を訪問。長崎・平和祈念像で献花を行うとともに、長崎市内の大学で「原作朗読会」に出席した。広瀬と吉田は、 ９月５日公開の映画『遠い山なみの光』に出演。終戦から間もない1950年代の長崎と1980年代のイギリスが舞台で、長崎は原作者のカズオ・イシグロ氏の出身地でもある