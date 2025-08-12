ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、敵地でのエンゼルス戦の試合前にブルペン入り。29球を投げ込んだ。ブルペンに入る前には花巻東（岩手）の先輩であるエンゼルス・菊池雄星と談笑。2分間、笑顔で話し込んだ後にブルペンへ移動した。13日（同14日）の同戦で先発が予定されており、捕手が立った状態で3球、その後、座ってもらい26球。直球やツーシーム、スプリットに加え、前回6日（同7日）のカージナル