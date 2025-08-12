スペイン女子代表のトメ監督＝7月、バーゼル（ロイター＝共同）スペイン・サッカー連盟は11日、同国女子代表のトメ監督と契約を更新せず、元代表選手のベルムデス氏が新監督に就任すると発表した。スペインは7月の女子欧州選手権で準優勝だった。ベルムデス氏は2020年に現役を引退。これまでにU―23（23歳以下）などスペイン女子年代別代表の監督を務めた。（共同）